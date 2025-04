Dalla corrispondenza alla biblioteca di classe

corrispondenza scolastica è un’attività che ci ha coinvolti dall’anno scorso, consiste nell’inviare e ricevere lettere con un’altra scuola. L’anno scorso abbiamo iniziato a mandare delle lettere alla classe 4A della scuola ’Locatelli - Quasimodo’ di Milano. Quest’anno abbiamo ripreso a scrivere ai nostri amici di penna. Ogni mese scriviamo o una lettera collettiva, o una lettera singola. La prima viene scritta da tutta la classe e riporta quello che succede e che interessa tutti/e noi; nella seconda, invece, ciascuno/a di noi scrive a un amico/a di penna, con cui si scambia tutti i pensieri che vuole. La corrispondenza è utile a noi per imparare nuovi modi per conoscere un’altra persona. Scrivendoci possiamo immaginare qual è l’aspetto del nostro/a amico/a di penna, conoscendoci a distanza. Ilrestodelcarlino.it - Dalla corrispondenza alla biblioteca di classe Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lascolastica è un’attività che ci ha coinvolti dall’anno scorso, consiste nell’inviare e ricevere lettere con un’altra scuola. L’anno scorso abbiamo iniziato a mandare delle lettere4A della scuola ’Locatelli - Quasimodo’ di Milano. Quest’anno abbiamo ripreso a scrivere ai nostri amici di penna. Ogni mese scriviamo o una lettera collettiva, o una lettera singola. La prima viene scritta da tutta lae riporta quello che succede e che interessa tutti/e noi; nella seconda, invece, ciascuno/a di noi scrive a un amico/a di penna, con cui si scambia tutti i pensieri che vuole. Laè utile a noi per imparare nuovi modi per conoscere un’altra persona. Scrivendoci possiamo immaginare qual è l’aspetto del nostro/a amico/a di penna, conoscendoci a distanza.

Potrebbe interessarti anche:

La fregata giapponese Noshiro fa passerella Australia. La classe Mogami tenta Canberra: scafo stelth, missili precisi e realtà virtuale

Roma, 13 marzo 2025 - Con la Cina in piena espansione, anche l'Australia sta potenziando il suo arsenale, tra cui anche la flotta. Per questo motivo il Giappone ha inviato una delle sue più moderne ...

Roma, asta per Levak: non solo la Juventus sul classe 2006

La giornata di oggi 2 febbraio sarà cruciale per la Roma. La vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte è stata messa in archivio ed i giallorossi vogliono rimanere sulla retta via, intrapresa ...

In classe chiedo a ogni ragazzo come sta, ogni giorno di più si crea un legame affettivo indispensabile. Lettera

Inviata da Stefania Conte - Il tempo scorre inesorabile, è davvero inafferrabile, tutto scorre, tutto muta e tutto è in continuo divenire. Sembra ieri quando ancora da maestra di scuola primaria ...

Donata all'Università Cattolica la biblioteca di Gianni Clerici, con la corrispondenza con Giorgio Bassani. Mario Lodi, il maestro della Costituzione. Ferie d'agosto Biblioteca e servizi chiusi. Piaget, i bimbi scoprono il bello delle letterine: una posta a misura di elementari. Rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato entro il 31 dicembre 2021. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: A Deiva proseguono gli incontri di “Biblioteca in classe” - Proseguono gli incontri organizzati dal Comune di Deiva Marina, in collaborazione con il Gruppo di volontari che hanno raccolto l’invito a partecipare al progetto “Biblioteca in classe ...

Come scrive msn.com: Alunni deivesi rapiti dalla “Biblioteca in classe”, a febbraio il terzo incontro - Si è svolto lunedì 13 gennaio nell’Aula Magna dell’istituto scolastico di Deiva Marina il secondo incontro di letture a scuola previsto nel progetto “Biblioteca in classe” con le letture ...