Il lungo viaggio di Lavia.

Scritto tra il 1941 e 1942 e prima assoluta nel febbraio 1956 a Stoccolma, ‘verso la notte’, dopo la morte dell’autore Eugene O’Neill, vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957 ed è considerato il capolavoro del drammaturgo statunitense, Premio Nobel per la Letteratura nel 1936. La Stagione di Prosa del Teatro Civico si conclude stasera e domani sera (sempre alle 20.45) con l’opera diretta e interpretata da Gabriele, con l’adattamento di Chiara De Marchi e la traduzione di Bruno Fonzi.è affiancato sul palco da Federica di Martino, Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e Beatrice Ceccherini. Ambientato nel 1912, il dramma, potente e struggente, racconta una giornata della famiglia Tyrone, tra conflitti, dipendenze e segreti dolorosi: un attore famoso ma ormai in declino, una moglie vittima della dipendenza da oppiacei, due figli in lotta con i propri demoni.