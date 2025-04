Zanzare il Comune corre ai ripari in vista dell’estate Ecco il piano

Con l'arrivo della primavera e delle temperature più miti, San Giovanni si prepara ad affrontare uno dei problemi più fastidiosi e, allo stesso tempo, insidiosi della stagione: la proliferazione delle zanzare. Domani e giovedì prenderanno ufficialmente il via le operazioni di disinfestazione mirate, che proseguiranno a cadenza regolare fino alla fine di ottobre. Il programma predisposto dall'amministrazione comunale punta a contrastare la diffusione sia della zanzara Comune sia della zanzara tigre, insetti che rappresentano anche un potenziale rischio per la salute pubblica, essendo vettori di malattie virali. Gli interventi interesseranno in modo particolare le caditoie fognarie e i borri del territorio comunale, ossia i luoghi in cui, a causa della conformazione e della naturale presenza di ristagni d'acqua, le zanzare trovano le condizioni ideali per deporre le uova.

