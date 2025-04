Ilgiorno.it - Calcio e informatica, i talenti di Lavinia: Tornaghi difenderà la porta del Milan

Correzzana, 15 aprile 2025 – Un anno e mezzo fa voleva chiudere con il, ma poi è diventata la portiera della squadra campione d’Italia a livello Primavera. È la favola di, l’atleta diciannovenne di Correzzana che ha appena firmato il primo contratto da professionista con il. Un sogno che si realizza dopo tanta strada in salita e forse già intuito nel motto scelto dalla talentuosa brianzola sui propri profili social: “Se son rose, fioriranno“. E così è stato. A dare l’annuncio del grande salto, la stessa società rossonera che ha salutato l’arrivo di quattro promesse, fra le quali proprio. Una promozione accolta con “grande entusiasmo” non solo perché segna l’ingresso in campo dallaprincipale, ma per il percorso di crescita, sportivo e umano, che c’è dietro.