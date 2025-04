Il linguaggio universale delle note Scuola di musica nuovi strumenti

nuovi strumenti e materiali alla Scuola di musica di Fiesole, che serviranno a implementare l’avvio precoce dello studio fra i bambini. Il pezzo più prestigioso è un pianoforte a gran coda Yamaha da concerto, che insieme ad un identico modello più piccolo, sono stati collocati nell’auditorium Sinopoli per lezioni e concerti degli allievi. A questi si aggiungono: due oboi, due flicorni, tre violoncelli piccoli da 1/8 e uno da 1/4, una chitarra, un sax contralto, un contrabbasso. Completa la donazione una fisarmonica in miniatura, particolarmente indicata per lo studio dei bambini piccoli, dieci panchetti idraulici da concerto e corde per vari strumenti. L’acquisto è stato possibile grazie al contributo (oltre 70mila euro) della Fondazione Cr Firenze, da tempo punto di riferimento economico, ma non solo, della prestigiosa istituzione che insieme all’alta formazione musicale porta avanti la missione del suo fondatore, il maestro Piero Farulli, della "musica come bene da restituire" e strumento in grado di migliorare la società. Lanazione.it - Il linguaggio universale delle note Scuola di musica, nuovi strumenti Leggi su Lanazione.it Arrivanoe materiali alladidi Fiesole, che serviranno a implementare l’avvio precoce dello studio fra i bambini. Il pezzo più prestigioso è un pianoforte a gran coda Yamaha da concerto, che insieme ad un identico modello più piccolo, sono stati collocati nell’auditorium Sinopoli per lezioni e concerti degli allievi. A questi si aggiungono: due oboi, due flicorni, tre violoncelli piccoli da 1/8 e uno da 1/4, una chitarra, un sax contralto, un contrabbasso. Completa la donazione una fisarmonica in miniatura, particolarmente indicata per lo studio dei bambini piccoli, dieci panchetti idraulici da concerto e corde per vari. L’acquisto è stato possibile grazie al contributo (oltre 70mila euro) della Fondazione Cr Firenze, da tempo punto di riferimento economico, ma non solo, della prestigiosa istituzione che insieme all’alta formazionele porta avanti la missione del suo fondatore, il maestro Piero Farulli, della "come bene da restituire" e strumento in grado di migliorare la società.

Potrebbe interessarti anche:

Milano ha una commissione sul linguaggio d'odio (ma ci sono state polemiche)

Istituita a Milano la commissione sul linguaggio d'odio, sull'esempio di quella parlamentare presieduta da Liliana Segre, che ha voluto inviare una lettera a Palazzo Marino affermando tra l'altro ...

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia"

Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San ...

Ferrari bocciata in Gp Australia, Vasseur: “Difficile trovare note positive”

(Adnkronos) – "E' difficile portare a casa qualcosa di positivo". Fred Vasseur, team principal della Ferrari, vede il bicchiere decisamente vuoto dopo il Gp d'Australia chiuso con l'ottavo posto di ...

Il linguaggio universale delle note Scuola di musica, nuovi strumenti. A suon di musica e sorrisi: il Teatro Castellani si riempie di note e applausi con la Primaria di Azzate. Note di inclusione: il progetto promosso dall’Associazione Cantaré Laboratori, workshop e concerti per fare musica e promuovere inclusione sociale. AL VIA IL FESTIVAL “NOTE D’ACQUA 2025”, IL CONCORSO CANORO PER LE SCUOLE DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ. Educazione musicale fin dalla prima classe della scuola primaria, Valditara: "Importante la comprensione della civiltà musicale fin da piccoli". RUOTI PROTAGONISTA A “BUONGIORNO SANREMO”: NOTE PER UN MESSAGGIO DI PACE UNIVERSALE. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Il teatro a scuola, se ne parla all’Annibal Caro - Il teatro come linguaggio ... della scuola che, nella terza giornata di Scuola Aperta, organizza alle ore 16:45, presso i locali di via Mario, un incontro con il noto professor Roberto Mario ...

Nota di raiscuola.rai.it: Linguaggio non verbale e linguaggio dello sport - Esemplificazione e studio del linguaggio non verbale e del linguaggio dello sport Materia: Scienze motorie. Destinatari: studenti del IV, V anno scuola secondaria di secondo grado. Professoressa: ...