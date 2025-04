Regalare la speranza di vivere La missione di Francesca Fiorini

Francesca Fiorini. "Siamo senza frontiere e curiamo chiunque abbia bisogno. Interveniamo in condizioni estreme: nelle guerre, nei campi profughi, dove ci sono povertà, malattie e catastrofi. I nostri operatori devono possedere una grande esperienza per poter fare diagnosi in assenza di attrezzature e tecnologie", riferisce Agata Fadda, che ci presenta la dottoressa Francesca Fiorini, che abbiamo intervistato. Fiorini, da quando lavora per Medici Senza Frontiere? "Sono un medico di base; dopo la pandemia Covid ho lasciato il mio lavoro a Bologna per allargare le mie frontiere". In quali posti è stata e di cosa si occupa? "Sono stata in Tanzania, in Congo, in Sudan.

