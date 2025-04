Compie 103 anni Festeggia in Ostetricia

anni Ines Esterina Guerra a Vergiate, dove si è trasferita, ancora offre consulenze ostetriche, mantenendo vivo lo spirito della "levatrice". Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, quando è tornata nel reparto di Ostetricia e ginecologia di Vigevano per spegnere le candeline (nella foto). Dal 1944 al 1951, Ines ha infatti lavorato proprio all'ospedale civile come ostetrica. Accolta dalla dottoressa Elisabetta Venegoni, direttore della struttura, dalla coordinatrice infermieristica Barbara Daprà e dal personale di reparto, Ines ha così potuto condividere i suoi ricordi, che hanno restituito lo spaccato di un tempo lontano in cui l'assistenza al parto era fatta della responsabilità di custodire la vita della madre e quella del bambino: "Alleviavo i dolori delle donne con le parole – ha raccontato Ines con voce ferma – e sentivo tutto il peso, ma anche l'onore, di prendermi cura di due esseri umani nel momento più delicato della loro vita".

