Fuochi d’artificio a Sant’Ermete Il Comune esplora il mercato

Sant’Ermete quest’anno il Comune si guarda intorno e esplora il mercato per affidare progettazione, allestimento ed esecuzione dei Fuochi d’artificio del 28 agosto. L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro le 12 del 10 maggio per un importo a base d’asta di 36.500 euro. Ci saranno precise condizioni: lo spettacolo dovrà svolgersi dal pontile con tutti gli accorgimenti necessari al rispetto ambientale di sicurezza e lo spettacolo dovrà essere visibile, oltre che dalla piazza Navari per almeno 4 chilometri su ognuno dei lati; dovrà avere una durata minima di 21 minuti garantendo continuità nello sparo dei Fuochi tale da mantenere costante l’attenzione del pubblico. E "sarà particolarmente gradito l’utilizzo di tecnologia e di strumentazioni innovative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza. Lanazione.it - Fuochi d’artificio a Sant’Ermete. Il Comune esplora il mercato Leggi su Lanazione.it In vista diquest’anno ilsi guarda intorno eilper affidare progettazione, allestimento ed esecuzione deidel 28 agosto. L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro le 12 del 10 maggio per un importo a base d’asta di 36.500 euro. Ci saranno precise condizioni: lo spettacolo dovrà svolgersi dal pontile con tutti gli accorgimenti necessari al rispetto ambientale di sicurezza e lo spettacolo dovrà essere visibile, oltre che dalla piazza Navari per almeno 4 chilometri su ognuno dei lati; dovrà avere una durata minima di 21 minuti garantendo continuità nello sparo deitale da mantenere costante l’attenzione del pubblico. E "sarà particolarmente gradito l’utilizzo di tecnologia e di strumentazioni innovative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza.

