Fondazione di Predappio ecco la mostra

mostra ‘Predappio 100 - gli anni della Fondazione: 1925-1929’, a Casa natale Mussolini, si apriranno domani (mercoledì 16 aprile) a Predappio le celebrazioni del centenario della Fondazione di Predappio Nuova, avvenuta nel 1925. Il taglio del nastro dell’esposizione, curata dal professor Ulisse Tramonti, con la collaborazione di ricercatori, storici, collezionisti e di un gruppo di lavoro coordinato da Atrium (curatore anche del catalogo), avverrà domani alle ore 18, alla presenza del sindaco Roberto Canali e della giunta comunale, insieme ai curatori. Il percorso prevede un duplice itinerario: il piano terra della sede espositiva ospiterà un approfondimento sul periodo precedente al 30 agosto 1925 (data della cerimonia di Fondazione di Predappio Nuova), mentre il secondo filone del percorso espositivo, allestito al piano superiore della struttura, affronterà tre temi specifici: il ruolo ricoperto da due personaggi centrali, come il marchese Paulucci di Calboli Barone e l’architetto Florestano Di Fausto; i provvedimenti di spostamento del centro abitato di Predappio e le prime realizzazioni, fino al 1929. Ilrestodelcarlino.it - Fondazione di Predappio: ecco la mostra Leggi su Ilrestodelcarlino.it Con la100 - gli anni della: 1925-1929’, a Casa natale Mussolini, si apriranno domani (mercoledì 16 aprile) ale celebrazioni del centenario delladiNuova, avvenuta nel 1925. Il taglio del nastro dell’esposizione, curata dal professor Ulisse Tramonti, con la collaborazione di ricercatori, storici, collezionisti e di un gruppo di lavoro coordinato da Atrium (curatore anche del catalogo), avverrà domani alle ore 18, alla presenza del sindaco Roberto Canali e della giunta comunale, insieme ai curatori. Il percorso prevede un duplice itinerario: il piano terra della sede espositiva ospiterà un approfondimento sul periodo precedente al 30 agosto 1925 (data della cerimonia didiNuova), mentre il secondo filone del percorso espositivo, allestito al piano superiore della struttura, affronterà tre temi specifici: il ruolo ricoperto da due personaggi centrali, come il marchese Paulucci di Calboli Barone e l’architetto Florestano Di Fausto; i provvedimenti di spostamento del centro abitato die le prime realizzazioni, fino al 1929.

Potrebbe interessarti anche:

Ricerca, da Fondazione Prada call to action per la Sla: 'tra arte e scienza ecco il futuro'

Con Aisla e Arisla viaggio fra innovazioni e umanizzazione anche per studenti, creato 'manifesto etico delle parole della cura' Milano, 29 mar. (Adnkronos Salute) - La bellezza oltre la malattia, ...

Ricerca, da Fondazione Prada call to action per la Sla: ‘tra arte e scienza ecco il futuro’

(Adnkronos) – La bellezza oltre la malattia, il potere innovativo che avvicina la scienza all'arte, il futuro della ricerca fra progressi e speranze. La 'call to action' per la Sla parte da ...

Ecco il nuovo tomografo Pet Tac, donato a Casa Sollievo dai benefettori della fondazione americana 'Padre Pio'

Si chiama Discovery IQ Gen 2 il tomografo Pet Tac di Ge HealthCare inaugurato questa mattina 2 aprile presso il poliambulatorio Giovanni Paolo II dell’Irccs Fondazione Casa Sollievo della ...

Fondazione di Predappio: ecco la mostra. Predappio celebra il centenario della fondazione: mostra alla casa natale Mussolini. A Predappio la storia e poi ‘Colori e sapori’. Predappio vista da vicino. Salò, il museo della Rsi. Ecco cosa si può vedere e perché è stato realizzato. A Predappio una mostra per il centenario della Marcia su Roma: "Non sarà apologetica". Ne parlano su altre fonti

Riporta forli24ore.it: Taglio del nastro per la mostra “Predappio 100 – gli anni della fondazione: 1925-1929” - Le celebrazioni del centenario della fondazione partono il 16 aprile con l’inaugurazione dell’esposizione alla Casa natale Mussolini ...

Lo riporta gaeta.it: Predappio celebra il centenario della fondazione: un calendario di eventi ricco di storia e polemiche - Predappio celebra il centenario della sua fondazione nel 2025 con una mostra controversa su Benito Mussolini, suscitando dibattiti sulla memoria storica e l'eredità del regime fascista.

Secondo ansa.it: Predappio celebra i 100 anni della sua fondazione - Nel 2025 Predappio, paese natale di Benito Mussolini, celebra il centenario della fondazione: l'Amministrazione Comunale ha un ricco programma di iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi. (AN ...