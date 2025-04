I nuovi comitati di zona al voto un elettore su dieci

zona 1 comprendente centro storico e Ponte di Arcola e nella zona 2 Ressora e Piano di Arcola. Ecco chi sono gli eletti, in attesa di convalida. zona 1: lista 'Partecipazione e democrazia' Daniele Cioffi, Elena Chiappini, Cristina Devoto ex consigliera comunale di maggioranza, Claudia La Barbera e Stefano Bianco; indipendente Carlo Gregorini (il più votato con 77 preferenze, già primo dei non eletti in consiglio comunale nella lista di centrodestra). zona 2: lista 'Partecipazione e democrazia' Maurizio Melis (il più votato del Piano di Arcola) e Leonardo La Forgia; indipendenti Piergiorgio Conti, Alessandro Rasi e Catia Martorino.

