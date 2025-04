Lanazione.it - Keu e maltempo, chiesti più controlli: "Rischio dispersione degli inquinanti"

EMPOLESE VALDELSA L’ondata diche ha colpito la Toscana esattamente un mese fa ha messo in luce, ancora una volta, le gravi fragilità del territorio. Oltre agli ingenti danni causati da allagamenti e smottamenti, preoccupa in modo particolare la situazione nell’area contaminata da Keu lungo la Sr 429. Ad accendere di nuovo i riflettori sul problema è il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli. "Le forti piogge – ricordano i consiglieri Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano – hanno colpito le frazioni di Sant’Andrea, Ponzano e Santa Maria, provocando l’esondazione del torrente Orme e danni significativi a edifici pubblici e privati. Il Comune ha stimato spese d’urgenza per oltre 286.000 euro. In questo contesto di emergenza, la presenza di rifiuti tossici contenenti cromo, come il Keu, rappresenta una minaccia concreta per la salute pubblica e per la sicurezza ambientale.