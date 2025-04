Il Made in Italy si racconta con Prato Oggi diretta e confronto in Regione

Made in Italy, promossa dal ministero (il Mimit) che ricorre Oggi nella data del compleanno di Leonardo da Vinci, il Comune di Prato con il suo assessorato allo Sviluppo economico e con la Casa delle tecnologie emergenti Prisma, organizza una maratona radiofonica. In onda dalle 10 alle 19 dalla Saletta Valentini che si affaccia su via Ricasoli, 6. Realizzata in collaborazione con White Radio e Fondazione Pin, la diretta sarà trasmessa sul canale YouTube @ComunediPratoOfficial, sul canale tv web tv.whiteradio.it, sui canali facebook @prismaPrato e @whiteradioit. Nel contesto della Giornata nazionale del Made in Italy 2025, che ha come titolo "Made in Italy tra identità e innovazione", la maratona pratese è stata organizzata per celebrare l'eccellenza e l'innovazione del distretto tessile e moda e raccontare le sfide che lo attendono.

