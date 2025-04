Buon onomastico Anastasia oggi 15 aprile immagini di auguri da condividere sui social

oggi, 15 aprile, si festeggia le martiri Basilissa e Anastasia. Furono perseguitate, seviziate e decapitate dopo essersi opposte all’ordine dell’imperatore Nerone che le aveva imposto di abiurare la fede cristiana. Le martiri romane furono giustiziate intorno al 68 dc. Basilissa e Anastasia battezzate dagli apostoli Pietro e PaoloLe nobildonne romane Basilissa e Anastasia divennero assidue fedeli degli apostoli Pietro e Paolo dai quali ricevettero il battesimo. Dopo il martirio dei due discepoli di Cristo si occuparono del loro funerale e della sepoltura. Gesto che pagarono a caro prezzo con l’imperatore Nerone che ne ordinò l’arresto. Di fronte al rifiuto di rinnegare la religione cristiana fu disposto che Basilissa e Anastasia fossero sottoposte ai più crudeli supplizi fino ad essere gettate nel fuoco. Notizieaudaci.it - Buon onomastico Anastasia oggi 15 aprile, immagini di auguri da condividere sui social Leggi su Notizieaudaci.it , 15, si festeggia le martiri Basilissa e. Furono perseguitate, seviziate e decapitate dopo essersi opposte all’ordine dell’imperatore Nerone che le aveva imposto di abiurare la fede cristiana. Le martiri romane furono giustiziate intorno al 68 dc. Basilissa ebattezzate dagli apostoli Pietro e PaoloLe nobildonne romane Basilissa edivennero assidue fedeli degli apostoli Pietro e Paolo dai quali ricevettero il battesimo. Dopo il martirio dei due discepoli di Cristo si occuparono del loro funerale e della sepoltura. Gesto che pagarono a caro prezzo con l’imperatore Nerone che ne ordinò l’arresto. Di fronte al rifiuto di rinnegare la religione cristiana fu disposto che Basilissa efossero sottoposte ai più crudeli supplizi fino ad essere gettate nel fuoco.

Potrebbe interessarti anche:

Buon onomastico Amedeo oggi 30 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 30 marzo, S.Amedeo. Amedeo IX di Savoia nacque nel forte di Thonon conquistò il popolo non per la sua azione politica verso la quale non aveva mai mostrato grande passione. ...

Frasi e immagini di auguri di buon onomastico Luisa: il 15 marzo si festeggia la Santa di Marillac

Si festeggia oggi, 15 marzo, Santa Luisa di Marillac, vedova Le Gras e fondatrice, insieme a San Vincenzo de’ Paoli, delle Figlie della Carità. Nata il 12 agosto 1591 a Parigi in circostanze ...

Buon onomastico Patrizio oggi 17 marzo: video e immagini di auguri

Si festeggia oggi, 17 marzo, San Patrizio, vescovo e missionario irlandese di origini scozzesi, celebrato sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. Insieme ai santi Columba e Brigida, è il ...

Onomastico: il Santo del giorno è Sant’Anastasia. Anastasia: significato del nome, origine e onomastico. Buon onomastico ad… aprile. Buon onomastico Anastasia oggi 15 aprile, immagini di auguri da condividere sui social. Buon onomastico Ida oggi 13 aprile, immagini di auguri da condividere sui social. Santa Fausta: frasi buon onomastico e significato del nome. Ne parlano su altre fonti