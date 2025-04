Cusano Milanino domande sul vandalismo

Il vandalismo nei parchi di Cusano Milanino rappresenta un fenomeno preoccupante che non solo danneggia il patrimonio pubblico e l'ambiente, ma compromette anche la qualità della vita dei residenti e la sicurezza di chi li utilizza. I parchi della città, luoghi di aggregazione e di divertimento per i bambini e per le famiglie, sono spesso oggetto di atti di maleducazione e violenza che hanno ridotto la loro bellezza e utilità. Gli atti di vandalismo, che variano dalla distruzione di panchine e giochi per bambini al danneggiamento di impianti sportivi e strutture, non solo costano ingenti somme di denaro per le riparazioni, ma indeboliscono anche il senso di comunità e di appartenenza dei cittadini. La gestione di un parco non si limita alla sua costruzione o manutenzione, ma richiede anche una sorveglianza costante per prevenirne l'uso sbagliato e la sua distruzione.

