Stipendi italiani i più bassi tra i Paesi del G20 E da noi sono ancora peggio

sono i salari più bassi di tutti i Paesi che fanno parte del G20, come ha certificato il rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in provincia di Pesaro e Urbino, la media delle retribuzioni percepite dai lavoratori lo scorso anno, è addirittura più bassa della media nazionale. Stando al rapporto 'Lavoratori dipendenti privati e retribuzioni' pubblicato dall'Ires Cgil Marche sulla base dei dati Inps, nel 2023 la retribuzione media lorda annua percepita nella provincia di Pesaro Urbino è stata pari a 21.6277 euro e anche se rispetto al 2022 ha osservato un lieve aumento di circa il 3%, rimane ben al di sotto (quasi il 9% in meno) della media nazionale. Inoltre, l'incremento osservato nel 2023, che non è certo riuscito a recuperare quanto è stato perso in potere di acquisto in questi ultimi anni, tra aumento dei costi dei generi di prima necessità, dei prezzi dell'energia e più in generale delle bollette.

