Scuola elementare un miraggio Ditta fallita ma non molliamo

Ditta che è fallita, i finanziamenti che si sono bloccati, i lavori alla Scuola si sono fermati. Sul da farsi per dare comunque a San Donato in Poggio la sua nuova Scuola elementare, si è tenuto ieri un consiglio comunale straordinario. Come spiega il sindaco David Baroncelli, "Riteniamo fondamentale rendere partecipi e informare i cittadini di tutti i passaggi compiuti, degli importanti ostacoli che hanno bloccato i lavori e del nostro impegno su questo fronte che non desisterà e continuerà a cercare soluzioni alternative". La serata è stata anche un modo di confrontarsi con i cittadini e dopo il dibattito è stata deliberata la mozione presentata dalla consigliera comunale Lucia Cubattoli del gruppo Centrosinistra di Barberino Tavarnelle relativa al fallimento della Ditta incaricata dei lavori di costruzione della nuova Scuola di San Donato in Poggio. Ilrestodelcarlino.it - Scuola elementare, un miraggio: "Ditta fallita, ma non molliamo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lache è, i finanziamenti che si sono bloccati, i lavori allasi sono fermati. Sul da farsi per dare comunque a San Donato in Poggio la sua nuova, si è tenuto ieri un consiglio comunale straordinario. Come spiega il sindaco David Baroncelli, "Riteniamo fondamentale rendere partecipi e informare i cittadini di tutti i passaggi compiuti, degli importanti ostacoli che hanno bloccato i lavori e del nostro impegno su questo fronte che non desisterà e continuerà a cercare soluzioni alternative". La serata è stata anche un modo di confrontarsi con i cittadini e dopo il dibattito è stata deliberata la mozione presentata dalla consigliera comunale Lucia Cubattoli del gruppo Centrosinistra di Barberino Tavarnelle relativa al fallimento dellaincaricata dei lavori di costruzione della nuovadi San Donato in Poggio.

