Mio marito mi ignorava le attenzioni di un uomo in chat erano una coperta calda Voleva solo i miei soldi era una truffa affettiva

Leggo.it - «Mio marito mi ignorava, le attenzioni di un uomo in chat erano una coperta calda. Voleva solo i miei soldi, era una truffa affettiva» Leggi su Leggo.it La promessa di una vita migliore e l?illusione di un amore travolgente si sono rivelate un raggiro spregevole. Tutto inizia con una banale richiesta su Instagram, seguita da un timido.

