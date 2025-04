La Lavanda dei piedi alla Raggi

Giovedì alle 17,30 nella sede di Raggi si terrà una suggestiva cerimonia: i piedi di coloro che giorno dopo giorno camminano in cerca di speranza, si fermeranno per essere lavati, ammorbiditi con creme profumate, rivestiti con calzini nuovi. Sarà donato loro anche il tradizionale pane benedetto. Sono tante le attività che l'associazione Raggi di Speranza in Stazione inventa, una magia continua di idee generose che nascono spontanee dal magico cilindro della generosità, che muove ogni iniziativa da parte dalla presidente Maria Scarpellino, come di ogni altro volontario. L'ultima idea partorita da questo gruppo di persone, accoglienti e sinceramente coinvolte nel lavoro di Raggi, riguarda uno dei rituali più fortemente simbolici previsti nelle liturgie del cattolicesimo: la Lavanda dei piedi.

La Lavanda dei piedi alla "Raggi". ‘Raggi di speranza in stazione”, un Giovedì Santo particolare con i senza fissa dimora. Il Papa lava i piedi ai giovani detenuti: «Gesù ci ama come siamo». Settimana santa, il papa oggi a Rebibbia per lavanda piedi. Francesco e 892 profughi salutati a uno a uno. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da giornaledibrescia.it: Il significato profondo della lavanda dei piedi - Ci sono periodi in cui l’arroganza (atteggiamento di moda da millenni) prende più piede del solito. Quindi questo piede va deterso. Il rito della lavanda dei piedi è più antico dei Vangeli. Lo descriv ...

trapanioggi.it riferisce: La Lavanda dei Piedi – Ceto dei Pescatori - La Lavanda dei Piedi è uno dei momenti più significativi dell’Ultima Cena, un atto di estrema umiltà e servizio che Gesù compie nei confronti dei suoi apostoli. Questo gruppo sacro, appartenente al ...

Come scrive interris.it: lavanda dei piedi - Si è svolta la visita privata, durata circa due ore, di papa Francesco al carcere di Civitavecchia, dove il Pontefice ha celebrato questo pomeriggio per i detenuti la messa in Coena Domini del Giovedì ...