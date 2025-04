Cascina tra Ventennio e Liberazione

Cascina tra Ventennio e Liberazione". Voluto fortemente dall’amministrazione comunale, edito da Pacini Editore grazie anche al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il testo realizzato dall’archivista Diego Sassetti (foto) ripercorre le vicende che si sono susseguite a Cascina dall’avvento del fascismo fino alla Liberazione. "Il nome di Cascina – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – è legato alla battaglia del 1364 tra Pisa e Firenze, ma il nostro territorio di rado ha patito la tragedia della guerra. Le famiglie hanno conosciuto la morte dei propri figli, caduti da militari in conflitti lontani dalle case in cui erano cresciuti. Il fascismo portò invece a un panorama del tutto diverso con la Seconda Guerra Mondiale. Lanazione.it - Cascina tra Ventennio e Liberazione Leggi su Lanazione.it Questo pomeriggio alle 18, sarà presentato nella sala del consiglio comunale il libro "Tra Storia e Memoria. Il Comune ditra". Voluto fortemente dall’amministrazione comunale, edito da Pacini Editore grazie anche al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il testo realizzato dall’archivista Diego Sassetti (foto) ripercorre le vicende che si sono susseguite adall’avvento del fascismo fino alla. "Il nome di– sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – è legato alla battaglia del 1364 tra Pisa e Firenze, ma il nostro territorio di rado ha patito la tragedia della guerra. Le famiglie hanno conosciuto la morte dei propri figli, caduti da militari in conflitti lontani dalle case in cui erano cresciuti. Il fascismo portò invece a un panorama del tutto diverso con la Seconda Guerra Mondiale.

Potrebbe interessarti anche:

Cascina: presentato il calendario dei 'Martedì della Liberazione'

Si chiama 'I martedì della Liberazione' il fitto calendario di eventi organizzato dall’amministrazione comunale cascinese per accompagnarci all’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal ...

L’anniversario della Liberazione. Ottant’anni fa cambiò la Storia: "Ricco cartellone di iniziative"

Quel fatidico 10 aprile di 80 anni fa la Storia prese la strada che percorriamo oggi. "Una ricorrenza che l’amministrazione vuole celebrare in modo forte, dando spazio alla ricostruzione storica e ...

La cascina sfollata: "Continueremo ad aiutare"

Il Comune si è attivato per dare supporto alla cinquantina di condòmini sfollati lo scorso 28 marzo dalla Cascina Brina di via Sciesa per le condizioni troppo precarie dell’immobile, con una ...

Cascina: presentato il calendario dei 'Martedì della Liberazione'. I "Martedi della Liberazione". Cascina viaggia nella memoria con incontri, mostre, eventi. Al Centro Verdi la rassegna culturale 'VERSO LA LIBERAZIONE'. Dall’ascesa del fascismo alla sua caduta: Italia 1915 - 1945. Liberazione, al Verdi un percorso tra guerra, fascismo e Resistenza. VERSO LA LIBERAZIONE. Dall’ascesa del fascismo alla sua caduta: Italia 1915 - 1945. Rassegna culturale. Una riflessione sul Fascismo di oggi nella Democrazia. Ne parlano su altre fonti

Come scrive lanazione.it: I "Martedi della Liberazione". Cascina viaggia nella memoria con incontri, mostre, eventi - Il comune di Cascina tra Ventennio e Liberazione” di Diego Sassetti; il 22 aprile “Liberato a metà. Memorie di Enzo Paoletti” e per terminare, il 29 Aprile “Ho fatto solo il mio dovere.

Scrive msn.com: A Cascina revocata cittadinanza Mussolini, sindaco: "No voto unanime" - CASCINA – A Cascina revocata cittadinanza ... Brigata Garibaldi e il 23 luglio ci fu l’insediamento del Comitato di Liberazione Nazionale. Sono i giorni in cui si entrò nella parte più ...