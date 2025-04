Pavani il canestro più difficile Tolto tumore al cestista biancorosso L’Andrea Costa Torna presto

tumore al testicolo a cui ieri mattina si è sottoposto Mattia Pavani, giocatore delL'Andrea Costa Imola. L'intervento di rimozione di un seminoma è stato effettuato a Bologna, all'ospedale Malpighi, dal professor Eugenio Brunocilla nella mattinata di ieri, e nel pomeriggio la società Andrea Costa ha dato nota del buon esito dell'operazione. "La delicata operazione è stata diretta dal professor Brunocilla, che ringraziamo di cuore assieme a tutto lo staff del Policlinico Malpighi di Bologna. Al nostro giovane numero 6 biancorosso, che ha concluso così anzitempo la propria stagione sportiva, vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in campo con la grinta e col sorriso che lo hanno sempre contraddistinto in partita e negli allenamenti!" recita la nota del club, accompagnata dalla foto sorridente del giocatore, che già nelle prime ore dopo l'intervento ha avuto modo di constatare l'affetto e gli in bocca al lupo che molti tifosi biancorossi gli hanno espresso attraverso i social del club.

