La perfezione di Giotto portata in pasticceria

Il sito della pasticceria Giotto è completo, professionale e social, con tanto di profili Facebook, Linkedin e Instagram costantemente aggiornati; l'elenco dei prodotti ricco e invitante: dai lievitati di stagione, come il panettone e la colomba, in diverse versioni, dalle focacce, al cioccolato, ai dolci da colazione, fino ai regali aziendali, alle specialità locali e ai gelati. Ci sono gli eventi, le notizie del magazine, la newsletter, i tanti punti vendita, da Treviso a Singapore, da Atene a Linz. Bisogna prestare molta attenzione per capire che queste attività si svolgono all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. Tutto è iniziato nel 2005 quando, con la cooperativa sociale Work Crossing, è nato il laboratorio di pasticceria pensato per dare occasione di lavoro e inserimento ai detenuti.

