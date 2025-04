Adele e l’eredità di Giampaolo Pansa Ho dato seguito alla storia di Nora

Adele Grisendi è una donna moderna. Nello sguardo e nel pensiero. Suo marito Giampaolo Pansa è stato uno dei più importanti giornalisti italiani ed è morto il 12 gennaio 2020. Da allora lei vive anche per lui perché erano una cosa sola, una coppia indissolubile nella vita e nel lavoro. Nel 2001 affittano una casa a San Casciano dei Bagni e poi decidono di comprarla e di trasferirsi qui. "Ogni volta che superavamo Le Piazze per arrivare a San Casciano- racconta Adele Grisendi - appena il bosco ai lati della strada si infittisce, Giampaolo mi diceva ‘Ti ringrazio di avermi portato in questo Paradiso’". San Casciano è stata infatti la ragione per cui le altre case, quelle di Roma e di Siena, sono state chiuse. Nel 2003 esce ‘Il sangue dei vinti’ che vende oltre un milione di copie e la vita di Pansa cambia definitivamente. Lanazione.it - Adele e l’eredità di Giampaolo Pansa: "Ho dato seguito alla storia di Nora" Leggi su Lanazione.it Grisendi è una donna moderna. Nello sguardo e nel pensiero. Suo maritoè stato uno dei più importanti giornalisti italiani ed è morto il 12 gennaio 2020. Da allora lei vive anche per lui perché erano una cosa sola, una coppia indissolubile nella vita e nel lavoro. Nel 2001 affittano una casa a San Casciano dei Bagni e poi decidono di comprarla e di trasferirsi qui. "Ogni volta che superavamo Le Piazze per arrivare a San Casciano- raccontaGrisendi - appena il bosco ai lati della strada si infittisce,mi diceva ‘Ti ringrazio di avermi portato in questo Paradiso’". San Casciano è stata infatti la ragione per cui le altre case, quelle di Roma e di Siena, sono state chiuse. Nel 2003 esce ‘Il sangue dei vinti’ che vende oltre un milione di copie e la vita dicambia definitivamente.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono figli di Bill Gates, Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele e la “situazione eredità”

Bill Gates e l’ex moglie Melinda French hanno tre figli Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele: ecco chi sono gli eredi di uno degli uomini più ricchi del mondo Chi sono i figli di Bill ...

Adele Grisendi: «io e Giampaolo Pansa siamo traditori della sinistra»

«Giampaolo è lì nell’urna, sempre vicino a me. Gli chiedo consigli, in qualche modo ci parliamo. Ma non vorrei che mi prendessero per matta. Nel caso, pazienza. Sono contenta che stia qui a casa ...

Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano d’Orazio, ora è in discussione l’eredità

La 40enne Francesca Michelon è figlia di Stefano D’Orazio. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, dopo una lunghissima vicenda giudiziaria durata anni e passata per diverse aule italiane. La sentenza ...