Parco battuto al Tar Il disciplinare dell’Amp nel mirino dei giudici

Parco nazionale Cinque terre 'impallinata' dal Tribunale amministrativo regionale. I giudici del Tar hanno infatti dichiarato illegittimo il disciplinare integrativo dell'Amp nella parte in cui il Parco aveva subordinato il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di locazione e noleggio di unità da diporto per il 2024 – con annesso rinnovo per le due annualità successive – alla sottoscrizione di un apposito protocollo tecnico tra ente gestore e azienda in cui quest'ultima si impegnava nei successivi tre anni a modificare l'alimentazione delle proprie barche, da endotermica a elettrica. Una rivoluzione, quella voluta dall'allora presidente Donatella Bianchi, che era finita da subito nel mirino di molte aziende. Nel dettaglio, il Parco aveva individuato nella zona C dell'Amp un'area di speciale tutela per la mitigazione degli impatti acustici sulla fauna, all'interno della quale la navigazione sarebbe stata consentita unicamente a vela, a remi o con esclusiva propulsione elettrica; il disciplinare obbligava le aziende richiedenti l'autorizzazione a sottoscrivere il protocollo del Parco, per l'adeguamento, nel corso del triennio successivo, delle motorizzazioni delle proprie unità.

