Ilgiorno.it - Precipita con l’auto. La vittima è Begni

Ha perso improvvisamente il controllo del fuoristrada, ha sfondato il guardrail, ha centrato una massicciata ed èto connella via sottostante. È morto così, ieri mattina, Francesco, settantenne di Chiari. L’anziano, un imprenditore edile molto attivo nel Bresciano, è rimasto coinvolto nell’incidente da cui non è uscito vivo poco dopo le nove. Stando alla prima, sommaria, ricostruzione degli agenti della polizia locale,percorreva la Provinciale 19 da Ospitaletto in direzione di Concesio. D’un tratto, poco prima di un viadotto, per ragioni in fase di accertamento, non ha più controllato il pick up Ford che guidava. Il veicolo ha divelto la protezione che separa la carreggiata da un terrapieno, si è schiantato con violenza contro un muro di contenimento ed è volato per alcuni metri di sotto, piombando su via Colombaia.