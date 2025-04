Lanazione.it - Risse violente tra giovani. Telecamere al setaccio. Agnelli: "Pronte le denunce"

"Si dovrebbe rendere più agevole il daspo urbano per permettere di allontanare soggetti che non meritano dai nostri centri". È dura la presa di posizione del sindaco Mariodopo i fatti violenti accaduti nella notte tra sabato e domenica scorsa in Piazzale Garibaldi, nel pieno centro di Castiglion Fiorentino.ssimi hanno scatenato una rissa piuttosto violenta che, solo fortunatamente, e almeno per questa volta, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Secondo alcune testimonianze, a darsele di santa ragione sarebbero stati alcuni ragazzi, tra cui alcuni maggiorenni, provenienti da Foiano, Cortona e dalla stessa Castiglion Fiorentino che si sarebbero azzuffati per motivi futili. Non si esclude che le frizioni tra i gruppetti deiavessero anche origini pregresse e che la scazzottata del weekend fosse una sorta di "regolamento dei conti".