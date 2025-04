San Siro Inter e Milan pronti ad acquistare ma non hanno pagato l’affitto durante il Covid Ballano circa 20 milioni di euro

Milano – “Milan e Inter sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione dello stadio di San Siro? O stiamo per vendere l’impianto e l’area a privati inadempienti nei confronti del Comune?”. Il consigliere di FdI Enrico Marcora pone la domanda, in termini polemici, durante la commissione consiliare di ieri pomeriggio dedicata al progetto per il nuovo stadio nell’area di San Siro presentato lo scorso 11 marzo dai club. L’esponente dell’opposizione di centrodestra si riferisce al canone di quasi 10 milioni di euro all’anno che le due società calcistiche Milanesi devono versare a Palazzo Marino, proprietario del Meazza, per l’affitto dell’impianto, gestito tramite la società M-I Stadio. Nel 2022 il pagamento del canone di locazione da parte di Milan e Inter è finito nel mirino della Corte dei Conti, che sta indagando sul meccanismo misto di versamento di quanto spetta all’amministrazione comunale: una parte della cifra, infatti, deve essere versata in contanti, mentre un’altra parte può essere “scontata“ ai club nel caso in cui quei fondi siano utilizzati per i lavori di manutenzione del Meazza. Ilgiorno.it - San Siro: Inter e Milan pronti ad acquistare ma non hanno pagato l’affitto durante il Covid. Ballano circa 20 milioni di euro Leggi su Ilgiorno.it o – “sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione dello stadio di San? O stiamo per vendere l’impianto e l’area a privati inadempienti nei confronti del Comune?”. Il consigliere di FdI Enrico Marcora pone la domanda, in termini polemici,la commissione consiliare di ieri pomeriggio dedicata al progetto per il nuovo stadio nell’area di Sanpresentato lo scorso 11 marzo dai club. L’esponente dell’opposizione di centrodestra si riferisce al canone di quasi 10diall’anno che le due società calcisticheesi devono versare a Palazzo Marino, proprietario del Meazza, perdell’impianto, gestito tramite la società M-I Stadio. Nel 2022 il pagamento del canone di locazione da parte diè finito nel mirino della Corte dei Conti, che sta indagando sul meccanismo misto di versamento di quanto spetta all’amministrazione comunale: una parte della cifra, infatti, deve essere versata in contanti, mentre un’altra parte può essere “scontata“ ai club nel caso in cui quei fondi siano utilizzati per i lavori di manutenzione del Meazza.

