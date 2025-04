Aziende e studenti al Festival dell’Economia

Festival organizzato dai ragazzi dell'Istituto Tecnico Economico di Cortona, che quest'anno ha raggiunto un livello di straordinario d'interesse e partecipazione. Ogni giornata è stata caratterizza da incontri su argomenti specifici, dall'imprenditoria giovanile al sociale, passando per esperti del settore turistico del territorio e del mondo dell'impresa, fino all'intelligenza artificiale e alla comunicazione. Gli alunni organizzatori sono stati capaci di inserire nel Festival non solo Aziende ma anche rappresentanze del centro per l'impiego, agenzie del lavoro, esperti specifici anche per gli altri indirizzi dell'Istituto Luca Signorelli. Nel corso dell'ultima giornata sono state ospitati alcuni manager delle principali Aziende del territorio e il direttore della Banca Popolare di Cortona Roberto Calzini.

