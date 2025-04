L’obiettivo iniziale di Semenyo la differenza a Dean Court

Semenyo ha approfittato di un raro errore dal prezioso terzino sinistro di Fulham Antonee Robinson per salire in porta prima di seppellire un delizioso tiro basso oltre Bernd Leno.Il bel traguardo è stato il nono goal segnato nel minuto di apertura della stagione della Premier League finora-con 10 che è stato il record nel 2022-23.Evanilson ha quindi colpito la traversa con una possibilità d'oro mentre i padroni di casa hanno optato per il primo tempo.Ma i tavoli sono stati girati dopo la pausa, Fulham ha visto quasi il 70% della palla senza successo mentre la squadra di Marco Silva non è riuscita a testare davvero Kepa nella rete di Bournemouth.

