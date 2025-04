Ilgiorno.it - La dolce arte della Pasqua. Tra colombe tradizionali il boom delle salate o tropicali. Ecco le pasticcerie giuste

Leggi su Ilgiorno.it

Certi luoghi hanno lo strano potere di rivelare chi li frequenta, li abita, li vive. E il cortiletto di via Ruggiero Settimo racconta molto di Simona Solbiati, choco-designer milanese tra le più accreditate nella lavorazione di delizie rassicuranti e piacevolmente regressive, spesso decorate con i cuoricini, firma sentimentale e identitaria che si nota frequentemente nel suo atelier-bottega un po’ bohemien in zona Piemonte-Washington. La ascolti mentre inventa creazioni speciali come l’Uovo Nido di cioccolato al latte o fondente che racchiude un buffo coniglietto; o quello intitolato “Chi ha visto Roger Rabbit?”, icona di una produzione dove abbondano il gioco e i rimandi infantili ma senza mai scendere a compromessi a scapitoqualità. Lo spiega lei stessa: "Il cioccolato, specie il fondente, deve avere una certa consistenza, deve spezzarsi senza fare briciole e sulla superficie non devono apparire macchie bianche o striature.