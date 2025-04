Difendiamo i diritti e la democrazia Il dialogo come strumento di pace

democrazia e il rispetto delle leggi è molto importante sia per noi cittadini sia per chi ci governa, tuttavia non bisogna dimenticare che il cammino è stato lungo e tortuoso. Intorno alla metà del Novecento, dopo aver subito terribili dittature, atroci genocidi e due conflitti mondiali, l’umanità si è resa conto di dover riflettere seriamente sul proprio futuro e sulla necessità di fissare regole universali per garantire alcuni diritti fondamentali. Nello specifico: - la libertà di parola e di espressione, per consentire a tutti di manifestare il proprio pensiero; - la libertà religiosa, per dare a tutti la possibilità di esprimere la propria fede; - la libertà dal bisogno, per garantire a tutti una vita non tormentata dalla miseria, dalla privazione, dall’ignoranza e dalle malattie; - la libertà dalla paura, per consentire a tutti di condurre la propria esistenza nella pace, lontano dalle guerre e da ogni forma di violenza. Ilrestodelcarlino.it - Difendiamo i diritti e la democrazia. Il dialogo come strumento di pace Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi viviamo ine il rispetto delle leggi è molto importante sia per noi cittadini sia per chi ci governa, tuttavia non bisogna dimenticare che il cammino è stato lungo e tortuoso. Intorno alla metà del Novecento, dopo aver subito terribili dittature, atroci genocidi e due conflitti mondiali, l’umanità si è resa conto di dover riflettere seriamente sul proprio futuro e sulla necessità di fissare regole universali per garantire alcunifondamentali. Nello specifico: - la libertà di parola e di espressione, per consentire a tutti di manifestare il proprio pensiero; - la libertà religiosa, per dare a tutti la possibilità di esprimere la propria fede; - la libertà dal bisogno, per garantire a tutti una vita non tormentata dalla miseria, dalla privazione, dall’ignoranza e dalle malattie; - la libertà dalla paura, per consentire a tutti di condurre la propria esistenza nella, lontano dalle guerre e da ogni forma di violenza.

