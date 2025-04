Dalle droghe al gioco d’azzardo Insieme contro le dipendenze

droghe come eroina e cocaina, oggi il concetto di dipendenza si estende anche a comportamenti come il gioco d’azzardo (ludopatia), l’uso eccessivo di internet e social media, l’alcolismo e la pornografia. Superare la dipendenza non è semplice: non basta la forza di volontà, ma è necessario un percorso di consapevolezza e supporto. L’adolescenza (12-18 anni) è il periodo più critico per lo sviluppo delle dipendenze. È una fase di scoperta e rischio, con scarsa consapevolezza delle conseguenze. Ilrestodelcarlino.it - "Dalle droghe al gioco d’azzardo. Insieme contro le dipendenze" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ecco la prima pagina dei cronisti della 3ª a della scuola di Portomaggiore, gli studenti sono seguiti dalla professoressa Daniela Morgagni. Andiamo a leggere. La dipendenza è una condizione complessa caratterizzata da un bisogno compulsivo di una sostanza o di un comportamento, nonostante le conseguenze negative che questo comporta. Inizialmente associata all’uso dicome eroina e cocaina, oggi il concetto di dipendenza si estende anche a comportamenti come il(ludopatia), l’uso eccessivo di internet e social media, l’alcolismo e la pornografia. Superare la dipendenza non è semplice: non basta la forza di volontà, ma è necessario un percorso di consapevolezza e supporto. L’adolescenza (12-18 anni) è il periodo più critico per lo sviluppo delle. È una fase di scoperta e rischio, con scarsa consapevolezza delle conseguenze.

