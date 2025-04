Dal piano alla penna il Nuovo Mondo di Stefano Bollani unisce Omero e John Lennon

Nuovo Mondo raccontato da Stefano Bollani nel volume che presenta venerdì prossimo alla Feltrinelli di Piazza Piemonte (ore 18.30) dialogando col giornalista Ugo Sbisà, volge lo sguardo al Vecchio provando ad inquadrare l’“epoca primitiva” in cui ci troviamo ora attraverso 14 “reperti narrativi” che spaziano da Omero a John Lennon, da Beethoven a Houdini, da Fregoli a Darwin, attraverso il procedimento seguito da tutti gli storici del Mondo: reperire quante più informazioni possibile sul passato e provare poi ad unire i puntini. “Quella che studiamo, infatti, una storia costruita dagli uomini, perché concepita sulle narrazioni di chi è vissuto al tempo dei fatti”, racconta il pianista-romanziere, nato a Milano, cresciuto a Firenze e trapiantato a Roma, che fra le sue frequentazioni letterarie cita Robert Anton Wilson e Tom Robbins, ma anche Luigi Malerba, Michele Mari ed Ermanno Cavazzoni. Ilgiorno.it - Dal piano alla penna: il Nuovo Mondo di Stefano Bollani unisce Omero e John Lennon Leggi su Ilgiorno.it Milano, 15 aprile 2025 – Quello della Stravaganza è un tempo “apparentemente immobile e torpido”, che potrebbe aver esercitato, però, un ruolo decisivo nel preparare la “rinascita spirituale dell’umanità”. Ilraccontato danel volume che presenta venerdì prossimoFeltrinelli di Piazza Piemonte (ore 18.30) dialogando col giornalista Ugo Sbisà, volge lo sguardo al Vecchio provando ad inquadrare l’“epoca primitiva” in cui ci troviamo ora attraverso 14 “reperti narrativi” che spaziano da, da Beethoven a Houdini, da Fregoli a Darwin, attraverso il procedimento seguito da tutti gli storici del: reperire quante più informazioni possibile sul passato e provare poi ad unire i puntini. “Quella che studiamo, infatti, una storia costruita dagli uomini, perché concepita sulle narrazioni di chi è vissuto al tempo dei fatti”, racconta il pianista-romanziere, nato a Milano, cresciuto a Firenze e trapiantato a Roma, che fra le sue frequentazioni letterarie cita Robert Anton Wilson e Tom Robbins, ma anche Luigi Malerba, Michele Mari ed Ermanno Cavazzoni.

