Lanazione.it - Studentessa molestata, preside sospesa un anno. Oggi l’udienza per il prof

Pistoia, 15 aprile 2025 – Laè tornata in libertà. Il Tribunale del Riesame ha accolto l’istanza di revoca dei domiciliari (con applicazione del braccialetto elettronico), disposta dal gip del Tribunale di Pistoia, Luca Gaspari, su richiesta del pubblico ministero Chiara Contesini che ha diretto le indagini dei carabinieri sulle presunte molestie sessuali subite da unaminorenne. Ma nello stesso tempo, i giudici hdisposto una misura interdittiva per la dirigente di un. Non potrà dunque tornare a ricoprire il suo ruolo, né nel suo istituto né in un altro della provincia, e nessun incarico nell’insegnamento. Una decisione grave secondo il legale della dirigente, l’avvocato Andrea Niccolai del foro di Pistoia, che commenta in questo modo: “Attendo di leggere il provvedimento, ma sono convinto che non ci siano né le esigenze cautelari né la gravità indiziaria per i reati contestati.