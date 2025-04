Da Ferrara con la droga per spacciare I carabinieri arrestano un 37enne

Ferrara a Città di Castello con una variegata fornitura di droghe nascosta tra gli indumenti. I carabinieri hanno sequestrato 27 pasticche di ecstasy, 28 grammi di mdma, 4 grammi di cocaina, 7 di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di circa 2.300 euro in banconote, ritenuta provento illecito. A finire in manette un uomo di 37 anni proveniente da Ferrara che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga nei pressi dei centri di maggiore frequentazione. I controlli erano stati intensificati anche in previsione di un evento che era in programma alla discoteca Formula, ma che è stato poi annullato a causa della chiusura del locale da parte del Questore di Perugia (sulla base di un precedente provvedimento emesso a metà febbraio per motivi di ordine e sicurezza pubblica).

