’Buon compleanno Ivan’ Filippo Graziani in tour per il padre

Filippo Graziani pratica con slancio e devozione filiale nello spettacolo con cui approda stasera al teatro Celebrazioni di Bologna per omaggiare gli 80 anni del padre Ivan. Ad ottobre, infatti, l'autore de 'I lupi' avrebbe festeggiato il compleanno, facendo stridere le corde di quella Gibson che ha portato con sé pure là dove si trova ("l'ho fatto seppellire con la sua chitarra perché abbracciasse lei nell'attesa di riabbracciare me" racconta la moglie Anna) sulle note di 'Pigro', 'Dr. Jeckyll and Mr. Hyde', i canti a squarciagola di 'Fuoco sulla collina' e le scarpe da tennis bianche e blu di 'Lugano addio'. Tutto senza tralasciare quei suoi complessi mondi femminili popolati di Isabelle, Monne Lise, Agnesi, che Filippo riscopre assieme al basso di Francesco Cardelli, alle chitarre di Lorenzo Fornabaio, alle tastiere di Stefano Zambardino, al violino di Marco Benz Gentile e alla ritmica del fratello-batterista Tommaso Graziani.

