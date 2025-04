Lo psicologo on the road piace a grandi e piccini Domani torna in strada

piace anche a Bagno a Ripoli l’idea dello psicologo che riceve "on the road". La prima tappa dello studio itinerante ha registrato adesioni e curiosità: in tanti sono saliti sul camper che ha sostato nel cuore di Grassina per parlare per mezz’ora con gli psicologi. Un incontro gratuito, aperto a tutti i cittadini dai 5 anni in su e che Domani sarà di nuovo per strada in largo Emanuela Loi nel capoluogo, dalle 9 alle 13. L’iniziativa è un’idea dello psicologo e psicoterapeuta Maurizio Cinquini (in foto) di Studiopsichefirenze, sperimentata con successo (e col tutto esaurito in ogni tappa) nel Comune di Figline e Incisa, poi esportata nel Valdarno e ora adottata anche dal Comune di Bagno a Ripoli con la Società della Salute. Gli incontri ripolesi, per ora, saranno in totale 16 da qui fino a fine giugno nelle tre principali frazioni del territorio. Lanazione.it - Lo psicologo on the road piace a grandi e piccini. Domani torna in strada Leggi su Lanazione.it anche a Bagno a Ripoli l’idea delloche riceve "on the". La prima tappa dello studio itinerante ha registrato adesioni e curiosità: in tanti sono saliti sul camper che ha sostato nel cuore di Grassina per parlare per mezz’ora con gli psicologi. Un incontro gratuito, aperto a tutti i cittadini dai 5 anni in su e chesarà di nuovo perin largo Emanuela Loi nel capoluogo, dalle 9 alle 13. L’iniziativa è un’idea delloe psicoterapeuta Maurizio Cinquini (in foto) di Studiopsichefirenze, sperimentata con successo (e col tutto esaurito in ogni tappa) nel Comune di Figline e Incisa, poi esportata nel Valdarno e ora adottata anche dal Comune di Bagno a Ripoli con la Società della Salute. Gli incontri ripolesi, per ora, saranno in totale 16 da qui fino a fine giugno nelle tre principali frazioni del territorio.

Psicologo on the Road - Grassina.

Segnala gonews.it: Buona la prima di 'Psicologo on the road' a Grassina: le prossime tappe a Bagno a Ripoli - 'Psicologo on the road', buona la prima per il camper che promuove la salute mentale. Venerdì scorso ha riscosso una buona partecipazione la prima sosta ...

Come scrive nove.firenze.it: 'Psicologo on the road', buona la prima - “Psicologo on the road”, buona la prima per il camper che promuove la salute mentale. Venerdì scorso ha riscosso una buona partecipazione la prima sosta nel territorio ripolese, nella frazione di Gras ...

msn.com comunica: Lo psicologo? Ora è ’on the road’. Camper fuori da scuola e dalla disco - Fa tappa anche a Bagno a Ripoli il camper dello ’Psicologo on the road’: da aprile fino a giugno in 16 appuntamenti, offre ascolto e supporto gratuito ai cittadini di tutte le età del territorio. Il p ...