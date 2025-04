Corea del Nord celebra Kim Il sung e rinnova lealtà a Kim Jong un

Corea del Nord ha ricordato le gesta rivoluzionarie del fondatore dello Stato eremita Kim Il-sung, il 'presidente eterno', in occasione dei 113 anni della nascita, rinnovando la lealtà nei confronti del nipote e attuale leader supremo Kim Jong-un. Il Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato oggi un editoriale per ricordare che "l'ideologia juche ('autosufficienza'), fondata da Kim Il-sung, viene costantemente sviluppata e arricchita dalle straordinarie attività ideologiche del rispettato compagno Kim Jong-un". La testata ha elogiato le visioni chiave dello Stato dell'attuale leader, come quelle sullo sviluppo dell'industria della difesa, definendole "dottrine di attuazione scientifica" che stanno spingendo il socialismo verso un progresso costante. "Consolidando più a fondo il sistema di leadership univoco del rispettato compagno, deve essere sostenuto il forte spirito di avanzamento della rivoluzione in linea unicamente con la sua volontà ideologica", ha osservato l'editoriale. Quotidiano.net - Corea del Nord celebra Kim Il-sung e rinnova lealtà a Kim Jong-un Leggi su Quotidiano.net Ladelha ricordato le gesta rivoluzionarie del fondatore dello Stato eremita Kim Il-, il 'presidente eterno', in occasione dei 113 anni della nascita,ndo lanei confronti del nipote e attuale leader supremo Kim-un. Il Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato oggi un editoriale per ricordare che "l'ideologia juche ('autosufficienza'), fondata da Kim Il-, viene costantemente sviluppata e arricchita dalle straordinarie attività ideologiche del rispettato compagno Kim-un". La testata ha elogiato le visioni chiave dello Stato dell'attuale leader, come quelle sullo sviluppo dell'industria della difesa, definendole "dottrine di attuazione scientifica" che stanno spingendo il socialismo verso un progresso costante. "Consolidando più a fondo il sistema di leadership univoco del rispettato compagno, deve essere sostenuto il forte spirito di avanzamento della rivoluzione in linea unicamente con la sua volontà ideologica", ha osservato l'editoriale.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina: Nyt, soldati Nord Corea ritirati dal fronte dopo gravi perdite

Milano, 31 gen. (LaPresse) – I soldati nordcoreani che si sono uniti alle truppe russe in battaglia contro le forze ucraine sono stati ritirati dal fronte dopo aver subito gravi perdite. Lo hanno ...

Nicolas Pasquali, il primo italiano in viaggio in Corea del Nord: «Tutto sembrava perfetto e nello stesso tempo una finzione, i bambini cantavano canzoni su Kim Jong-un e le regole sono precisissime»

Dopo 5 anni la Corea del Nord ha riaperto i confini agli stranieri. Ma non è un viaggio per tutti: ci si va solo con tour operator specializzati e ci sono molte regole da rispettare. Ci siamo fatti ...

Nord Corea: media, Pyongyang pronta a produrre droni con aiuto Russia

Milano, 8 feb. (LaPresse) – La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest’anno a produrre droni, che saranno sviluppati insieme alla Russia. Lo riferisce la tv pubblica giapponese Nhk. Molteplici fonti a ...