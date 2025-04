Co housing per superare la disabilità E imparare a vivere in autonomia

autonomia) attivato nella struttura di Castiglion Fosco. Si tratta della prima Casa di comunità del Trasimeno adibita a co-housing per persone con disabilità. Il progetto è stato finanziato attraverso un avviso pubblico di coprogettazione della Zona Sociale 5 per la definizione e realizzazione di interventi finanziati dall'Unione europea per la creazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità (fino a un massimo di dodici ospiti) e realizzato dal raggruppamento costituito da Polis società cooperativa, Coralius e Frontiera Lavoro, in collaborazione con Unione dei Comuni del Trasimeno e Asl. Obiettivo è far sì che i beneficiari possano, attraverso il co-housing, raggiungere l'autonomia nelle abilità pratiche quotidiane, come la gestione delle finanze, l'igiene personale, la casa, la preparazione dei pasti e l'uso dei trasporti pubblici, promuovendone l'indipendenza.

