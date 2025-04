Quotidiano.net - Harry Potter diventa una serie tv. Ma è già polemica sul Piton “black“

unatv (per Hbo), data d’uscita fine del 2026 o, molto più probabilmente, inizio del 2027. Già da qualche giorno in rete, tra i fan del maghetto, stava montando lasu una scelta del cast che però non era stata ancora comunicata come definitiva; ieri si è avuta l’ufficializzazione: insieme a John Lithgow nei panni di Albus Silente, a Janet McTeer in quelli di Minerva McGranitt, a Nick Frost in quelli di Rubeus Hagrid, a interpretare Severusci sarà quel Paapa Essiedu (foto) che tanto ha già fatto discutere gli appassionati “puri e duri“ della saga di J.K. Rowling. Le perplessità sul nuovoriguardano il fatto che l’attore britannico 34enne scelto per incarnarlo – dopo l’indimenticabile Alan Rickman cinematografico – è, quando l’“originale“ viene descritto nei romanzi come un uomo pallido, addirittura quasi giallognolo.