Per i miei colleghi che nonostante i miei errori coinvolti o nominati

colleghi e amici che sono stati coinvolti.Fagioli, che ha già ricevuto un 7 mesi senza giocare Nell’ottobre 2023 per aver scommesso sulle partite di calcio, qualcosa di espressamente vietato dalla Federazione calcistica italiana (FIGC)riconosceva in quel momento il suo Ludopatia Ed era sotto cure mediche, oltre ad andare a Colloqui nelle scuole sensibilizzare sul più giovane sul pericolo delle scommesse. Justcalcio.com - “Per i miei colleghi che, nonostante i miei errori, coinvolti o nominati” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 00:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Nicol Fagiolicentrocampista di Fiorentina indagato dalle autorità per Partecipare, presumibilmente, in una rete di scommesse illegaliemesso a pubblicazione in cui chiedi che il pubblico segnala che vive in questi giorni e Perdono pere amici che sono stati.Fagioli, che ha già ricevuto un 7 mesi senza giocare Nell’ottobre 2023 per aver scommesso sulle partite di calcio, qualcosa di espressamente vietato dalla Federazione calcistica italiana (FIGC)riconosceva in quel momento il suo Ludopatia Ed era sotto cure mediche, oltre ad andare a Colloqui nelle scuole sensibilizzare sul più giovane sul pericolo delle scommesse.

Potrebbe interessarti anche:

Aggressione al pronto soccorso, si finge agente e minaccia un infermiere: "Ti faccio arrestare dai miei colleghi"

Ennesima aggressione negli ospedali di Napoli e provincia. Stavolta è accaduto all’alba di ieri nel pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Un uomo si è finto agente di polizia ...

Cristiano Godano (Marlene Kuntz): “Sanremo è una bolla in cui si parla solo d’amore, i miei colleghi ignavi rispetto al clima”

“Sanremo da sempre rappresenta un’oasi di disimpegno e leggerezza, e se c’è pesantezza è quella del cuore. Ma in un contesto sociale come quello attuale, con le guerre che scalpitano, il ...

“I miei colleghi mi beccano nudo in camerino e scoppiamo a ridere. Il bagno cieco? Meglio finestrato”: gli agenti di Casa a Prima Vista a FqMagazine

Dopo il successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, è tornato il programma rivelazione dell’anno “Casa A Prima Vista”, con le nuove puntate in onda dal ...

La gavetta, le edicole e la redazione sport: i miei anni al. Antonio Cardini, medico centenario che non va in pensione: «Curo i nipoti dei miei vecchi pazienti. I colleghi di oggi? Danno solo antibiotici». «Ho dedicato 40 anni della mia vita alla carriera, adesso voglio una famiglia ma ho paura di licenziarmi: mi s. L’arte come resistenza: il messaggio universale dello scultore ucraino Lidahovskyi. «Ho rinunciato al lavoro dei miei sogni perché mio marito si realizzasse: ha lasciato me e mia figlia. Sono ri. L’accusa di Borsellino tuona in antimafia: “Saranno i miei colleghi a volere la mia morte”. Ne parlano su altre fonti

Scrive adhocnews.it: Dopo l’ennesima emergenza oggi mi sento in dovere di fare dei ringraziamenti ai miei colleghi, - io come semplice responsabile di settore, voglio rivolgere a tutti i colleghi un sincero e profondo grazie, perché ci siete sempre stati e in queste occasioni di crisi mi avete reso orgoglioso, grazie ...