Lanazione.it - Addio al negozio di Pupo: chiude la sua gelateria. Ma a settembre apre il Country Family

Leggi su Lanazione.it

Laterina (Arezzo), 15 aprile 2025 – Una storia durata quasi un decennio e che in queste ore ha conosciuto definitivamente la parola fine.abbassa la saracinesca della sua Gelato al Cioccolato, ladi famiglia aperta a Ponticino alla fine di giugno 2015 e che proprio a ridosso dei suoi 10 anni dal taglio del nastro cesserà per sempre la sua attività. “Carissimi amici e clienti di “Gelato al Cioccolato” – si legge in un post su Facebook – purtroppo, siamo costretti ad annunciarvi la definitiva chiusura della nostra attività. Non è stata, credeteci, una decisione semplice ma, una serie di motivazioni e valutazioni personali e commerciali che sarebbe lungo elencarvi e spiegarvi, ci hanno alla fine convinto che questa era la strada da seguire. Ci auguriamo di avervi offerto in tutti questi anni, un servizio e un prodotto di qualità che ricorderete con amicizia ed affetto.