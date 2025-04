Baby gang pistola contro minori Dateci i soldi o finisce male

Baby gang di Novoli, nuovo episodio. Domenica pomeriggio, intorno alle 18, in via di Novoli si è verificato l'ennesimo caso di violenza con protagonisti dei giovanissimi. A finire nel mirino del branco – che da settimane sta terrorizzando il quartiere di Novoli – sono tre ragazzi di 14 e 15 anni di origini cinesi. Partita inizialmente come una segnalazione per rissa tra ragazzi, una volta sul posto le volanti di via Zara hanno potuto constatare che si trattava di un'aggressione. I tre giovani, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di coetanei – verosimilmente di origine magrebina – che li avrebbero minacciati puntandogli addosso una pistola e chiedendogli in cambio del denaro. Le vittime non hanno però ceduto alle intimidazioni, essendosi subito accorte che la pistola era un'arma giocattolo.

