Lanazione.it - Lo striscione abbandonato nell’erba: "Ambientalismo da passerella"

E’ quello scatto dello, nel parco riconosciuto parte del sito Unesco, che stride con i valori in gioco. A immortalare quello scampolo non certo edificante è stato Francesco Speroni dell’associazione “Ambiente e Cave”. "Domenica il capoluogo si è riempito di slogan, buone intenzioni e sguardi fieri. Gli ambientalisti sfilano in corteo, brandendo striscioni come se fossero spade morali, tra un “Salviamo il Monte Altissimo” e un “No alle cave”. Un’onda verde, almeno nelle intenzioni. Peccato che, finito l’evento, il vero spettacolo sia rimasto sul campo. O meglio, a terra. Proprio così: gli striscioni ambientalisti – sì, quegli stessi che fino a pochi minuti prima urlavano impegno e coscienza ecologica – sono stati abbandonati sul prato mediceo, srotolati come tappeti sdruciti, con le cordicelle di supporto sparse in giro, perfino sul camminamento d’accesso a Palazzo Mediceo.