Luce verde su Mps Mediobanca No del governo al golden power

Mediobanca è diversa dal Monte dei Paschi, ma proprio la diversità è la forza del progetto e le dà valore, come è successo per Prada e Versace". Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi, parla a Siena di fronte a una folta platea sul tema del "valore", in occasione dell’evento che celebra i venticinque anni della Fondazione Qualivita, alfiere della tutela delle denominazioni di origine. Ma siamo all’antivigilia dell’assemblea di Rocca Salimbeni e nel giorno in cui è arrivata l’ufficialità che la presidenza del Consiglio dei ministri non eserciterà il golden power nell’àmbito dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca ed è difficile dribblare del tutto il tema del giorno. La notizia che aveva aperta la giornata, attesa, era l’ultimo tassello formale che mancava: il governo, ancora azionista con l’11,73 per cento, non si oppone all’operazione e sarà uno dei protagonisti dell’assemblea di giovedì, insieme a Delfin (la cassaforte della famiglia Delvecchio) e a Caltagirone, che ha consolidato la propria presenza nell’azionariato superando quota 9 per cento. Quotidiano.net - Luce verde su Mps-Mediobanca. No del governo al golden power Leggi su Quotidiano.net "L’Italia ha bisogno di qualcosa di nuovo e noi siamo protagonisti. È vero cheè diversa dal Monte dei Paschi, ma proprio la diversità è la forza del progetto e le dà valore, come è successo per Prada e Versace". Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi, parla a Siena di fronte a una folta platea sul tema del "valore", in occasione dell’evento che celebra i venticinque anni della Fondazione Qualivita, alfiere della tutela delle denominazioni di origine. Ma siamo all’antivigilia dell’assemblea di Rocca Salimbeni e nel giorno in cui è arrivata l’ufficialità che la presidenza del Consiglio dei ministri non eserciterà ilnell’àmbito dell’offerta pubblica di scambio sued è difficile dribblare del tutto il tema del giorno. La notizia che aveva aperta la giornata, attesa, era l’ultimo tassello formale che mancava: il, ancora azionista con l’11,73 per cento, non si oppone all’operazione e sarà uno dei protagonisti dell’assemblea di giovedì, insieme a Delfin (la cassaforte della famiglia Delvecchio) e a Caltagirone, che ha consolidato la propria presenza nell’azionariato superando quota 9 per cento.

Potrebbe interessarti anche:

Luce Verde: la Salernitana si affida al suo fantasista

Nella memoria di Daniele Verde ci sono tracce di imprese epiche: l'anno scorso, a La Spezia, difese a denti stretti la salvezza in Serie B. Oggi in Liguria lottano per altri traguardi: la Serie A ...

Sciabolate di luce verde sull’Italia di Gabry Ponte

Oggi parlerò di aspirapolvere. No, attenzione, non fraintendetemi. So che c’è un sedicente collega, recentemente preso di mira da Selvaggia Lucarelli, che è diventato giustamente oggetto di meme per ...

Lanterna Verde: La luce nell’oscurità dell’universo DC

Nel giorno più splendente, nella notte più profonda nessun malvagio sfugga alla mia ronda. E colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere, la luce di Lanterna Verde. Queste parole, che ...

Luce verde su Mps-Mediobanca. No del governo al golden power. Mps, il governo benedice l’ops su Mediobanca: non esercita il golden power ed è pronto a votare l’aumento di capitale. Mps, il governo non esercita il golden power: via libera all'Ops su Mediobanca. Mps-Mediobanca, il governo ha deciso di non esercitare il golden power. Mps, luce verde dalla BCE all’Ops su Mediobanca Da OraFinanza. Mps, via libera dal governo all’Ops su Mediobanca. Ne parlano su altre fonti

corriere.it riferisce: Mps, il governo non esercita il golden power: via libera all’Ops su Mediobanca - Mps ha comunicato la decisione della presidenza del Consiglio di non esercitare sull’operazione i poteri speciali dell’esecutivo italiano. Il Mef ha l’11,7% di Siena ...

Segnala msn.com: Mps-Mediobanca, il governo ha deciso di non esercitare il golden power - Il governo non esercita il golden power su Mps-Mediobanca. Il 17 aprile i soci del Monte voteranno sull’aumento di capitale.

Lo riporta milanofinanza.it: Mps, il governo benedice l’ops su Mediobanca: non esercita il golden power ed è pronto a votare l’aumento di capitale - Lunedì 14 arriva la decisione della Presidenza del Consiglio che spiana la strada all’offerta. Giovedì l’assemblea di Siena sull’operazione. Fondi divisi e Banco Bpm ancora non scopre le carte ...