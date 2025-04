Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 15 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:42 - Mattino Cinque NewsIn diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:51 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di Canale 511:00 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:40 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:46 - Beautiful - PrimaTvHope e' sconvolta perche' Deacon le ha infine rivelato di avere una relazione con Sheila mettendola faccia a faccia con lei nel suo appartamentoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:46 - Beautiful - PrimaTvHope e' sconvolta perche' Deacon le ha infine rivelato di avere una relazione con Sheila mettendola faccia a faccia con lei nel suo appartamentoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:16 - Tradimento - PrimaTvOltan rimprovera Ozan di essere uno sciocco: non avrebbe mai dovuto tenere informazioni segrete su un computer alla portata di tutti VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:45 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia!16:09 - Amici di MariaAppuntamento quotidiano con i talenti di Amici che si preparano per la prossima puntata serale Tra confronti, riflessioni e prove arrivano nuovi guanti di sfida16:44 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:51 - The Family - PrimaTvCihan uccide Tolga con la complicita' di Ilyas e la figlia di questo, Serap Mentre Aslan decide di liberare Devin e di divorziare, Yagmur viene rilasciata dalla poliziaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO17:04 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:42 - Avanti un altroPaolo Bonolis ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale piu' bizzarro ed imprevedibile della tv affiancato da Luca Laurentis Tra le novita' Flavia Vento19:36 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:39 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:38 - Il Turco - PrimaTvBalabam, Decebel e Gunther si preparano alla battaglia scegliendo le armi, addestrando gli abitanti di Moena e preparando la loro strategia difensivaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO22:21 - Il Turco - PrimaTvLa battaglia finale tra l'esercito di Marco e gli abitanti di Moena e' ormai imminente Ma dopo la morte di Decebal, tra i turchi regna lo sconfortoQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO23:21 - Il Turco - PrimaTvMarco, acclamato come eroe, annuncia le sue nozze con Diana Gloria, nel frattempo, e' prigioniera di Diana e Balaban trama un piano per liberarlaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATOSeconda serata23:21 - Il Turco - PrimaTvMarco, acclamato come eroe, annuncia le sue nozze con Diana Gloria, nel frattempo, e' prigioniera di Diana e Balaban trama un piano per liberarlaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO00:15 - X-styleIl settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle00:54 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 501:36 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming Leggi su Tutto.tv Stai cercando ladi5 di? 