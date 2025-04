Il settimo compleanno di Kata a quasi due anni dalla scomparsa Oggi sarebbe cresciuta così

settimo compleanno di Kata, il secondo lontano dalla sua famiglia. Se tutto questo non fosse successo, domani Kataleya Mia Alvarez Chicllo, per tutti affettuosamente Kata, nata il 16 aprile del 2018 in Perù, soffierebbe sopra una torta con sette candeline. Invece manca dal 10 giugno del 2023, un giorno quasi estivo in cui indossava dei fuseaux rosa e una t-shirt chiara. A quasi due anni dalla sua scomparsa, i cui contorni sono ancora avvolti nel mistero, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di aiutarci a disegnare il volto della bambina, così come potrebbe essere cambiata in questi mesi. Una bambina appena più matura di quella immagine di lei, sorridente e con le treccine, che è diventa anche icona di questo rompicapo che, ogni giorno che passa, rende sempre più flebili le speranze di un lieto fine. Lanazione.it - Il settimo compleanno di Kata, a quasi due anni dalla scomparsa. Oggi sarebbe cresciuta così Leggi su Lanazione.it Firenze, 15 aprile 2025 – Ildi, il secondo lontanosua famiglia. Se tutto questo non fosse successo, domanileya Mia Alvarez Chicllo, per tutti affettuosamente, nata il 16 aprile del 2018 in Perù, soffierebbe sopra una torta con sette candeline. Invece manca dal 10 giugno del 2023, un giornoestivo in cui indossava dei fuseaux rosa e una t-shirt chiara. Aduesua, i cui contorni sono ancora avvolti nel mistero, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di aiutarci a disegnare il volto della bambina,come potrebbe essere cambiata in questi mesi. Una bambina appena più matura di quella immagine di lei, sorridente e con le treccine, che è diventa anche icona di questo rompicapo che, ogni giorno che passa, rende sempre più flebili le speranze di un lieto fine.

Potrebbe interessarti anche:

Il settimo compleanno di Louis e il suo primo viaggio di Stato

Scopriamo come Kate e William cercano di dare un'infanzia normale ai loro figli reali. Leggi tutto Louis, il piccolo principe che non ha ancora viaggiato all’estero su Donne Magazine.

Slittino: la Germania trova la doppietta ad Oberhof, successo importante per Langenhan. Settimo Fischnaller

A dicembre era arrivato il grande scalpo austriaco in quel di Oberhof, una delle località più amate dagli slittinisti tedeschi. Davanti al pubblico di casa una tripletta austriaca. Oggi, in gara-2, ...

Compleanno Inzaghi, arrivano gli auguri dell’Inter: ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO

di RedazioneCompleanno Simone Inzaghi, ecco arrivare gli auguri dell’Inter per il mister nerazzurro, qui il messaggio per l’occasione Compleanno Inzaghi, il tecnico dell’Inter oggi compie gli anni ...