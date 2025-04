Così Daniela Santanchè voleva far pagare a Visibilia i lavori della sua villa Mi deve ancora soldi una faccia tosta incredibile

Daniela Santanchè voleva far pagare a Visibilia i tre quarti dei lavori nella villa a Marina di Pietrasanta del figlio Lorenzo Mazzaro. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, precisando che servivano 145 mila euro oltre ai 55 mila versati dal figlio. Ma poi l'azienda è finita in liquidazione giudiziale. A provarlo c'è la mail di una ditta di costruzione con il preventivo per la dimora di Forte dei Marmi. E il titolare Michele Mascio dice anche che la ministra del Turismo del governo Meloni gli deve ancora 150 mila euro: «Una faccia tosta mai vista».La villa e i lavoriIl Fatto racconta che una email del 5 vembre 2014 da parte di Square Garden, ditta di costruzione di Cassano Magnago, rendicontava i lavori a Visibilia. «Allego distinta contabile dei conti relativi al lavoro eseguito per Forte dei Marmi.

