Quattro musei unico ticket Accordo Comune Diocesi Percorso tra secoli di storia

Quattro musei è stato istituito in occasione del Giubileo a Città di Castello in virtù di un Accordo tra Comune e Diocesi. ticket unico per Pinacoteca, Museo del Duomo, Campanile cilindrico e Oratorio di San Crescentino di Morra: costo 8 euro l’intero e 6 il ridotto. Ieri la firma del protocollo d’intesa e la presentazione del progetto nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Luca Secondi con l’assessore Michela Botteghi e il vescovo della Diocesi tifernate monsignor Luciano Paolucci Bedini. Insieme hanno spiegato la genesi del progetto: "Con l’anno giubilare 2025, l’Umbria, per la specificità religiosa, storica e artistica, rappresenta una meta preferenziale dei flussi turistici, sia religiosi che generalisti". La biglietteria unica sarà in due postazioni, alla Pinacoteca e al Museo diocesano; il biglietto darà diritto a visitare i Quattro siti museali e sarà valido per una settimana. Lanazione.it - Quattro musei, unico ticket. Accordo Comune-Diocesi: "Percorso tra secoli di storia" Leggi su Lanazione.it Un biglietto perè stato istituito in occasione del Giubileo a Città di Castello in virtù di untraper Pinacoteca, Museo del Duomo, Campanile cilindrico e Oratorio di San Crescentino di Morra: costo 8 euro l’intero e 6 il ridotto. Ieri la firma del protocollo d’intesa e la presentazione del progetto nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Luca Secondi con l’assessore Michela Botteghi e il vescovo dellatifernate monsignor Luciano Paolucci Bedini. Insieme hanno spiegato la genesi del progetto: "Con l’anno giubilare 2025, l’Umbria, per la specificità religiosa, storica e artistica, rappresenta una meta preferenziale dei flussi turistici, sia religiosi che generalisti". La biglietteria unica sarà in due postazioni, alla Pinacoteca e al Museo diocesano; il biglietto darà diritto a visitare isiti museali e sarà valido per una settimana.

Potrebbe interessarti anche:

Quattro mesi di senso unico alternato sul cavalcavia di via delle Americhe

Quattro mesi di lavori, quattro mesi di senso unico alternato che, inevitabilmente provocheranno code e disagi agli automobilisti in tutta la zona nord della città. I lavori sul cavalcavia di ...

Il ponte sul torrente Galati dovrà essere ricostruito, al via i rilievi tecnici: quattro giorni di senso unico alternato sulla Statale

Nei prossimi giorni ci saranno inevitabili disagi per chi percorre la Statale 114. Per quattro giorni infatti, sarà attivato il senso unico alternato all'altezza di Galati. La modifica alla ...

I content creator del mondo pet si ritrovano a Rimini, unico evento in Italia con gli amici a quattro zampe

Torna l'appuntamento più atteso per i content creator del mondo pet: dal 28 al 30 marzo l'Hotel Principe for Pet Lovers di Rimini ospiterà la terza edizione di For Pet Creators, l'unico evento ...

Quattro musei, unico ticket. Accordo Comune-Diocesi: "Percorso tra secoli di storia". A Brescia arriva il biglietto unico per tutti i musei civici. Cultura, biglietto unico per quattro siti archeologici della Sicilia occidentale. VIDEO | Destinazione Palermo, nasce un biglietto unico per quattro monumenti della città. Arriva il biglietto unico per i 4 siti più famosi di Palermo. Un biglietto per quattro luoghi, un'app e la mappa: le novità per i turisti a Palermo. Ne parlano su altre fonti

Secondo teletruria.it: Anno del Giubileo, un biglietto quattro musei - Per il Giubileo, a Città di Castello, un biglietto quattro musei: Comune e Diocesi presentano il progetto di biglietto unico per Pinacoteca comunale, Museo del Duomo, Campanile cilindrico e Oratorio d ...