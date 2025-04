Lanazione.it - “Impossibile prenotare un esame per mia madre, nessuna disponibilità per il 2025”

Pontedera (Pisa), 15 aprile– Tempi lunghi di attesa e richieste insoddisfatte. Quello di Manuela Fiumalbi di Palaia è uno sfogo verso la sanità pubblica toscana, lei dice “non è questa eccellenza che ci vorrebbero fare credere”. Quindi racconta l’inconveniente. “Mia– spiega – ha bisogno di fare una risonanza magnetica al piede ed alla caviglia sinistra perché, nonostante abbia fatto delle infiltrazioni di cortisone, non ha ottenuto nessun beneficio, per cui il medico ritiene opportuno fare ulteriori accertamenti. Ieri, con la ricetta elettronica in mano, entro nel portale della Asl dove ogni privato cittadino puòin autonomia esami diagnostici e visite, inserisco i dati richiesti ed attendo una risposta. Una risposta che però non arriva, perché nonostante abbia fatto ricerche in tutte le aree in cui è suddivisa la Toscana, non ci sonoper tutto il”.