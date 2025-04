Turetta Per la legge la crudeltà non è data dal numero di coltellate Le donne costrette a farsi giustizia da sole allora perché non armarle

Cos'è la crudeltà? perché 75 coltellate, quelle inferte da Filippo Turetta a Giulia Cecchettin per ucciderla, non sono crudeli? L'ondata di indignazione che ha.

Giulia Cecchettin, i giudici: “Ecco perché la legge esclude l’aggravante della crudeltà per Turetta”

Dopo le polemiche per le motivazioni della condanna, i giudici che le hanno scritte rispondono: “Nessuno sconto per lui, ma quell’aggravante non è provata oltre ogni ragionevole dubbio”

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise, diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto

Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e ...

Elena Cecchettin: «Turetta, inesperienza senza crudeltà? Se una persona si sentirà autorizzata ad accoltellare 75 volte qualcuno dovremmo ritenerci responsabili»

VENEZIA - Le 75 coltellate che Filippo Turetta ha inferto a Giulia Cecchettin quell'11 novembre del 2023 sono state frutto di inesperienza e non di crudeltà. Questo quanto definito dal...